"Ayrıcalık değil adalet istiyoruz"

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Süper Lig'in geride kalan 7 haftasındaki hakem yönetimlerine tepki göstererek, "Bu sezon sistemi de devirerek, inşallah bu rezaletlerin yaşanmasını engelleyip hep beraber şampiyonluğa koşacağız." dedi

Ilıcalı, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçtan sonra durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Acun Ilıcalı, "Hakem hocalarını dinledik. Türkiye'de futbol, acaba futbol olarak oynanıyor mu? Birinci sorum bu. Gerçekten her şey adil ve futbol tam anlamıyla adaletli mi? Somut şeyler konuşacağım. Net bir şekilde ortaya koyacağım. Cevap verecek olanlar somut şeyler üzerinden cevap versinler. Laf kalabalığı yapmasınlar. Bize saldırmasınlar." ifadelerini kullandı.

Üç sezondan bu yana hakemlerin kendileri aleyhine hatalı kararlar verdiğini savunan Ilıcalı, şunları kaydetti:

"İki sezon önce Fenerbahçe lige iyi başladığı dönemde bir anda Galatasaray ile oynanan maçta skor 2-0'dan 2-2'ye geldi ve Galatasaray puan kaybedince Galatasaraylı bir yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz.' dedi. Sonra bu tehdit üzerine Fenerbahçe'nin defalarca hakkı yendi. Sonra da Galatasaray cephesinden 'Niye bu konuları geriyorsunuz, hepimiz kardeşiz.' denildi.

Tüm konuları, 8 hakem yorumcusunun onayıyla konuşuyorum. Geçen sene Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra Dursun Özbek, 'Hayatımda gördüğüm en kötü hakem.' dedi. Maçı da Galatasaray kazanmış. TFF'ye karşı da 'Sizin kirli elleriniz var' diye açıklama yapıldı.

TFF'ye ağır açıklamalar ve bir anda tekrar aynı senaryo. Fenerbahçe'nin her türlü puanı gasp ediliyor. Üç sarı karta 15 sarı kart orantısızlığı var. En acısı geçen sezonki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde haksız yere oyuncumuz atılmış, 10 kişi kalınca sevinen Galatasaraylı futbolcu var. Bu, sezonun özeti. 'Sizin oyuncunuzu attırdım ve işte bu' diyor. Torreira'nın havaya kalkan yumruğu. Türk futboluna kalkan yumruklar..."

