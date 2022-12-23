Ayın başarılı antrenörleri ödüllerini aldı

Aksa liglerinde geride kalan üçüncü 4 haftalık (Aralık) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörlerine ödülleri verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından başlatılan ayın başarılı antrenörler ödül törenin üçüncüsünü gerçekleştirdi. Aksa liglerinde geride kalan üçüncü 4 haftalık (Aralık) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından belirlendiği Aksa süper ligde Mağusa Türk Gücü, Lefke, Aksa 1.ligde Miracle Karşıyaka, Pera Larnaka Gençler Birliği, Aksa A2 süper ligde Yonpaş Dumlupınar, Doğan Türk Birliği, Aksa A2 1.ligde Esentepe takımlarında görev yapan antrenörler ayın başarılı antrenörleri olarak katılarak ödülleri verildi.

Sports Market ve Deniz Plaza Sponsorluğunda Ödüller Verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market ve Deniz Plaza sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilen ayın başarılı antrenörleri ödül töreni ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, Başkanvekili Hüseyin Dayı, Basın ve Gazimağusa bölge sorumlusu Ahmet Ogan tarafından verildi. Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle.

Aksa Süper Lig

Mağusa Türk Gücü:Teknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü MemişNay.

Lefke: Antrenör Çağan Çerkez, yardımcı antrenörler Fırat Ömür, Sıtkı Karadal, kaleci antrenörü Ali Erkan.

Aksa 1.Lig

Miracle Karşıyaka: Teknik Direktör Hüseyin Hacıömer, yardımcı antrenör Necat Kurtarıcıoğluları, kaleci antrenörü Hüseyin Şerifali.

Pera Larnaka Gençler Birliği: Teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman.

Aksa A2 Süper Lig

Yonpaş Dumlupınar- Antrenör Murat Çoban, antrenör Hüseyin Kayalılar

Doğan Türk Birliği- Antrenör Reşat Aysu, Antrenör Burcan Cantaş

Aksa A2 1.Lig

Esentepe- Antrenör Zeki Kaşifoğlu



