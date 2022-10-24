Ayın başarılı antrenörleri ödüllendiriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim göreve geldikleri günden beri almış oldukları kararları teker teker hayata geçirmeye devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan 4 haftalık (1 ay) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği Aksa süper ligde Yenicami, 1.ligde Yalova, Aksa A2 süper ligde Yenicami, 1.lig A2’de Yeniboğaziçi, Düzkaya takımlarında görev yapan antrenörler ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak.

UHLSPORT SPONSOR

Ayın başarılı antrenörleri ödülleri Uhlsport sponsorluğunda 26 Ekim Çarşamba günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) (Göçmenköy merkezi) toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan ayın başarılı antrenörleri ödül töreni saat 17:30 da yapılacak.

Ödül töreninde ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri ve sponsorUhlsport yetkilileri tarafından verilecek. Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

Aksa Süper Lig

Yenicami

Teknik direktör Ulus Nasıroğlu, yardımcı antrenörler Cemre Yıldızev, Arif Pınardan, kaleci antrenörü Hakan Dervişoğlu.

Aksa 1.Lig: Yalova

Antrenör Ercan Atasay, yardımcı antrenör Fadıl Özaşık, kaleci antrenörü Zihni Yurtdaş

Aksa A2 Süper Lig

Yenicami: Antrenör Hasan Sarıoğlu

Aksa A2 1.Lig

Yeniboğaziçi: Antrenör Halil Erdoğuş

Düzkaya: Antrenörler Necati Çoban, Hüseyin Yaralıoğlu

