banner875
banner815
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
9 0
15 0
 
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
47 0
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
80 0
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
19 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
14 0
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
17 0
banner878

Ayın başarılı antrenörleri ödüllendiriliyor

banner476

banner825
Ayın başarılı antrenörleri ödüllendiriliyor
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim göreve geldikleri günden beri almış oldukları kararları teker teker hayata geçirmeye devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan 4 haftalık (1 ay) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği Aksa süper ligde Yenicami, 1.ligde Yalova, Aksa A2 süper ligde Yenicami, 1.lig A2’de Yeniboğaziçi, Düzkaya takımlarında görev yapan antrenörler ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak.
UHLSPORT SPONSOR
Ayın başarılı antrenörleri ödülleri Uhlsport sponsorluğunda 26 Ekim Çarşamba günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) (Göçmenköy merkezi) toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan ayın başarılı antrenörleri ödül töreni saat 17:30 da yapılacak.
Ödül töreninde ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri ve sponsorUhlsport yetkilileri tarafından verilecek. Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.
Aksa Süper Lig
Yenicami
Teknik direktör Ulus Nasıroğlu, yardımcı antrenörler Cemre Yıldızev, Arif Pınardan, kaleci antrenörü Hakan Dervişoğlu.
Aksa 1.Lig: Yalova
Antrenör Ercan Atasay, yardımcı antrenör Fadıl Özaşık, kaleci antrenörü Zihni Yurtdaş
Aksa A2 Süper Lig
Yenicami: Antrenör Hasan Sarıoğlu
Aksa A2 1.Lig
Yeniboğaziçi: Antrenör Halil Erdoğuş
Düzkaya: Antrenörler Necati Çoban, Hüseyin Yaralıoğlu
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.