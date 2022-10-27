Ayın başarılı antrenörleri ödüllendirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim ilk kez başlatılan ayın başarılı antrenörler ödül töreni gerçekleştirildi. Aksa liglerinde geride kalan 4 haftalık (1 ay) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörlerin Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından belirlenen Aksa süper ligde Yenicami, 1.ligde Yalova, Aksa A2 süper ligde Yenicami, 1.lig A2’de Yeniboğaziçi, Düzkaya takımlarında görev yapan antrenörler katılarak ödülleri verildi.
UHLSPORT VE CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLDİ
Ayın başarılı antrenörleri ödülleri Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) (Göçmenköy merkezi) toplantı salonunda gerçekleştirilen ayın başarılı antrenörleri ödül töreninde ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, Başkan Vekili Mehmet Kemancıoğlu, Veznedar Hasan Kargılı, Üye ve Sağlık Sorumlusu Derviş Dağman, Lefke Bölge Sorumlusu Cengiz Bahşi, Sosyal İşler ve Organizasyon Sorumlusu Aşkın Meşeli tarafından verildi.
Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle.
Aksa Süper Lig
Yenicami
Teknik direktör Ulus Nasıroğlu, yardımcı antrenörler Cemre Yıldızev, Arif Pınardan, kaleci antrenörü Hakan Dervişoğlu.
Aksa 1.Lig
Yalova
Antrenör Ercan Atasay, yardımcı antrenör Fadıl Özaşık, kaleci antrenörü Zihni Yurtdaş
Aksa A2 Süper Lig
Yenicami
Antrenör Hasan Sarıoğlu
Aksa A2 1.Lig
Yeniboğaziçi
Antrenör Halil Erdoğuş
Düzkaya
Antrenörler Necati Çoban, Hüseyin Yaralıoğlu
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