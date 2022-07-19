Ayhan’dan Binatlı camiasına buruk veda

Binatlı kaptanı Ayhan Dumancı, 26 yıl formasını terlettiği Binatlı’dan üzgün ayrıldı. Sezon açılışının haber verilmediği Ayhan Dumancı, yeni sezon kadrosunda düşünülmediğini ise tesadüfen öğrenmenin burukluğunu yaşadı

Binatlı takım kaptanı Ayhan Dumancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı yeşillilere veda etti.

Yıllarca terlettiği Binatlı’dan üzgün ayrıldı. Sezon açılışının haber verilmediği Ayhan Dumancı, yeni sezon kadrosunda düşünülmediğini ise tesadüfen öğrenmenin burukluğunu yaşarken, futbol hayatını sürdürecek.

Ayhan'ın paylaşımı şu şekilde;

"Çok küçük yaşlarda başlayan Binatlıaşkı , 10 yaşında kapısından girdiğim ve en alt kademe den başlayıp en üst kademesine kadar futbol oynadığım ve sadece onun formasını giydiğim( okul takımları ,bölge karmaları, alay maçları , ordu milli ve 21 yaş altı milli takım formaları hariç) ve çok sevdiğim takımım. Bugün bir isim yapabildiysem, bugün adanın her yerinde bir tanıdığım varsa, bu gün çalışıyorsam ve saygı duyuluyorsam bunlar hep takımımın bana kazandırdıklarıdır. Aslında çok şey kazandım bir çok abi bir çok kardeş kazandım inanılmaz arkadaşlıklar inanılmaz ve unutulamayacak anılar yaşadım aslında çok şey yaşadım ama fazla uzun yazmayacam üzerimde birçok yöneticimin başkanlarımın hocalarımın takım arkadaşlarımın emeği var herkesi tek tek yazsam buraları sığmaz herkese çok ama çok teşekkür ederim. Sadece ufak bir sitemim var en azından bir telefon beklerdim kaptan artık yaşlandın bu yıl seni kadroda düşünmüyoruz veya Ayhan bu yıl takımı gençleştiriyoruz sana ihtıyacımız yok veya basit bir telefon Ayhan buraya kadardı falan gibi demelerini beklerdim ama herhalde futbolun nankör olduğu kısmına denk geldim. Bu benim takımıma formama, arkadaşlarıma yönetime veya başkana karşı sevgi saygımı değiştirmeyecek ve değiştiremezde. çünkü bu forma aşkı başka birşey anlatılamaz . Dile kolay 26 yıl boyunca terlettiğim formam ve artık veda vakti tekrardan üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim iyi ki tanımışım iyi ki futbol oynamışım iyi ki Binatlılı kaptan Ayhan olmuşum"

