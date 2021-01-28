Aydın’ın Yıldız’ı Ünal

Yıldız futbolcumuz Ünal Kaya, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Aydın Yıldızspor takımına transfer olurken, ilk antrenmanına çıktı

K-Pet Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nün orta sahadaki dinamosu, yıldız futbolcu Ünal Kaya, Türkiye'de futbol oynayacak.

Ünal Kaya, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından AydınYıldızspor takımına transfer oldu. Ülkemizde futbolun durması ve yaşanan belirsizliklerden sonra yabancı futbolcular ülkemizden ayrılmaya başlamıştı. Sürecin henüz belirsiz olmasından dolayı bu kervana yerli futbolcular da eklenmeye başladı. K-Pet Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nün orta sahadaki dinamosu, yıldız futbolcu Ünal Kaya, Türkiye'de futbol oynayacak.

Bölgesel Amatör Ligin (BAL) takımlarından AydınYıldızsportransfer olan Ünal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok bunaldım; çok sıkıldım ama hiç bir zaman vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullanarak Ercan Devlet Havaalanından, Türkiye'ye uçup Aydın'a gitti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Yıldızspor, TFF’den liglerin başlayacağına yönelik gelen haber üzerine iki buçuk ay ara verdikleri yeni sezon hazırlıklarına yeniden başladı.Efeler’deki Adnan Menderes Stadı 1 Nolu Yan Saha’da Antrenör Ayhan Çiçek ve yardımcıları nezaretinde yapılan idmana Ünal Kaya da katıldı. Yıldızspor Başkanı Kaya Özcan, kulüp yöneticileri Kaan Pekgüzel, Birol Uzun, Ali Duman, Aydın Eren, Sportif Direktör Göksel Özdemir ve Kulüp Müdürü Mutlu Gelmez de antrenmanı izledi.

