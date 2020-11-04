Aydın yönetimini açıkladı

İsmet KARAOSMAN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi’de geçtiğimiz akşam yapılan olağan genel kurulda üyelerin onayını alan Selçuk Aydın yeniden kulübün başkanı seçilmişti.

Selçuk Aydın yola geçtiğimiz sezon da birlikte çalıştığı yönetim kurulu ile devam ederken, yönetim kurulu görev alanların listesini açıkladı.

Selçuk Aydın başkanlığındakiMevlevi yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

“Başkan: Selçuk Aydın, Asbaşkan:Ali Duran, Ali Dinçer, Onur Sayalan, Muhammet Dinçer, Adem Duran, Osman Göçmen, Erkal Sayım, Vedat Kum”

