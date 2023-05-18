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Aydın jübile maçıyla uğurlanacak

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Aydın jübile maçıyla uğurlanacak
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Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği’nin tecrübeli futbolcusu olan ve geçtiğimiz günlerde futbolu bırakma kararı aldığını açıklayan Aydın aygın jübile maçıyla uğurlanıyor.
Doğan Türk Birliği alt yapısından yetişen ve 28 yıl Doğan Türk Birliği’nde futbol oynayan Aydın için 20 Mayıs Cumartesi günü jübile maçı organize edildi.
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda saat 17.00 – 19.00 saatleri arasında yapılacak bu etkinliğe Doğan camiası davet edildi.
 
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