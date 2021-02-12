Aydın: Çimi kuruyacak sahamız bile yok

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi Spor Kulübü, Selçuk Aydın’ın başkan olmasından sonra faaliyetlerine hız vermişti.

Son 2 sezonda BTM İkinci Ligde grubunda başarılı sonuçlar alan Mevlevi Spor Kulübü, her 2 sezonda da sahasının olmayışının sıkıntılarını yaşadı.

Mevlevi Spor Kulübü başkanı Selçuk Aydın,sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Batı bölgesinde yer alan BTM İkinci Lig takımlarının sahalarında sorunlar vardır.

Ama Mevlevi olarak bizim köyümüzün çimi kuruyacak, tabelası çürüyecek bir sahamız bile yoktur.” ifadelerini kullanarak sahalarının olmayışına tepki gösterdi.

