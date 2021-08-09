Ayden, Girne’den ayrıldı

Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi’nden ayrılan futbolcular arasına bir yenisi daha eklendi.

Girne Halk Evi’nin genç forveti Ayden Tahsin, kulübünden ayrılma kararı aldı. Bonservisi elinde olan ve kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek olan Ayden Tahsin, kısa süre içerisinde yeni sezonda formasını giyeceği kulübü belirleyecek.

Teknik direktör Bülent Aytaç yönetiminde yeni sezona hazırlanan Girne Halk Evi, takımdan ayrılan futbolcuların yerine transfer yapmak için ise girişimlerini yapıyor.

