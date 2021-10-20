Ayak Tenisçilerimiz, Denizli’de üçüncü

KKTC Futbol Ayak Tenisi Karmamız, 20 ilden futbol ayak tenisi takımlarının katıldığı Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldu

Türkiye’de Denizli ilinin Pamukkale şehrinde düzenlenen Türkiye Şampiyonasına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Futbol Ayak Tenisi Karmamız üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizli’de 16 – 17 Ekim tarihleri arasında Pamaukkale’de ilk kez düzenlenen Türkiye kupasına 20 ilden futbol ayak tenisi takımları katıldı.

Türkiye Şampiyonasına Hürdeniz Restorant, ÇBS, Yiğittürk Rent A Car, Cafe No 8 sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Futbol Ayak Tenisi Karmamızda teknik direktör Hişam Tarazi yönetiminde sporcular Ayşe Mullacuma, Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu, Yunus Çıldan, Talat Nurtunç, Ahmet Yeşil, Doğkan Doğu, Uğur Kaya yer aldı.

Denizli Kınıklı tesislerinde gerçekleştirilen ve 20 ilden futbol ayak tenisi takımlarının katıldığı organizasyonunda dereceye giren takımlar belli oldu. Türkiye Kupasında, Solhan Ayak Tenisi Takımı birinci, Denizli Ayak Tenisi ikinci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ayak Tenisi Karmamız üçüncü, Kütahya Ayak Tenisi Takımı dördüncü oldu.



