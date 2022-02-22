Avunç, Ömer Faruk’a kırgın

Niyazi ERGÜLEN

Batı bölgesinin genç antrenörlerinden Erol Avunç, yetiştiği kulüp olan Gayretköy’e sitemlerini iletirken, kırgınlığını dile getirdi.

Gayretköy başkanı Ömer Faruk’un, antrenör olarak kendisine tercih etmemesinden üzüntü duyan Erol Avunç şu açıklamayı yaptı:

“Gayretköyüzerinde emeklerim vardır.Takımı playofflara taşıyamamam nedeniyle verdiğim emeklerin karşılığını görmedim.

Yaptığım fedakarlığın karşılığını alamadım.Zor dönemde kulübe gerekli her katkıyı yapıp, heyecanlı güzel bir sezon geçirdik.Önümüzdeki sezon için görev beklerken, başkan Ömer Faruk’un başka antrenör alacağını öğrendim.

Çimlendirilmiş sahada görev yapıp, köyüme hizmet ederek yeni gençler kazandırmayı hedefliyordum. Ama maalesef başkan buna engel oldu.



