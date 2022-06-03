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Avunç: İkinci maçımızı da kazanmak isteriz

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Gayretköy GSK antrenörü Erol Avunç “Yedidalga genç ve iyi oyunculardan kurulu bir takımdır. Ama biz her takıma saygı duyuyoruz. İkinci maçımızı da kazanmak isteriz”

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Avunç: İkinci maçımızı da kazanmak isteriz
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak.
İktisatbank BTM 2.Lig 1. Grupta 5 Haziran Pazar günü saat 17:30’da başlayacak olan maçta
Gayretköy GSK, Yedidalga Aksu’yu, Gayretköy Sahasında konuk edecek.
İlk haftanın galip 2 takımının maçı öncesinde Gayretköy GSK antrenörü Erol Avunç, açıklamalarda bulundu. Erol Avunç’un açıklamaları şöyle:
“İkinci haftada 25 yıl sonra lige katılan bir takım ile karşılaşacağız. Bu durum rakibimize ayrı bir heyecan kazandırır.
Yedidalga genç ve iyi oyunculardan kurulu bir takımdır. Ama biz her takıma saygı duyuyoruz. İkinci maçımızı da kazanmak isteriz.
Yedidalga’nın,Yeşilyurt ile oynadığı maçlarını izledim.İyi ve zayıf yönlerini iyi etüt ettik. Ona göre gerekli önlemlerimizi alacağız. İyi olan kazansın.”
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