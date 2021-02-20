Avrupa Şampiyonasında, A Grubundayız

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonunun (CONIFA) organize edeceği Erkekler Avrupa Kupası kuraları çekildi. Fransa'ın Nice şehrinde Haziran ayında oynanacak olan CONIFA Erkekler Avrupa Kupası kuralarını, CONIFA Organizasyonlar sorumlusu olan, KTFF 1. Başkan vekili Orçun Kamalı çekti.
KKTC, A Grubunda yer aldı. A Grubunda ev sahibi Country of Nice ve Sardinia takımları da yer alıyor. Gruplarında ilk 2 sırada yer alanlar takımlar bir üst tura yükselecekler. Üçüncü olanlar ise sıralama maçları oynayacaklar.
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