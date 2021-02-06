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Avrupa Şampiyonası kura çekimi ertelendi

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Avrupa Şampiyonası kura çekimi ertelendi
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Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun da üyesi olduğu Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) tarafından düzenlenecek Sportsbet.ioEuropean Football Cup 2021 Şampiyonası12 takımın katılımıyla düzenlenecek.
CONIFA Sportsbet.io Avrupa Futbol Şampiyonası 2021 Fransa'nın Nice kentinde 9 – 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. CONIFA Avrupa Şampiyonası kuraları çekilişi ise ertelendi. Kura çekimi, çekimi yayınlayacak şirketle,CONIFA yönetimiarasında henüz anlaşma sağlanmadığı için ertelendi.
19 – 20 Şubattarihlerineertelenen kura çekiminde Torba 1’de: County of Nice, Güney Osetya, Padanya, Abazya Torba 2’de:  Sapmi, Güney Ermenistan, KKTC, Artsakh Torba 3’te: Szekely Land, Chameria, Sardinya Kernow FA, takımları yer alacak.

 
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