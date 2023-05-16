Avram Grant KTFF'yi ziyaret etti

KTFF dünya futbolunun önemli isimlerinden İsrailli teknik direktör AvramGrant’ıağırladı. Başkan Sertoğlu, Grant’ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, İsrailli futbol adamına ülke futbolu ile ilgili bilgi verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, dünya futbolunun önemli isimlerinden İsrailli teknik direktör AvramGrant’ıKTFF’de ağırladı. Bir dönem İngiltere’nin köklü kulüplerinden Chelsea’yi çalıştıran ve İngiltere’de Portsmouth, West Ham United gibi takımların da menajerliğini üstlenen İsrailli futbol adamı ülkesinin yanı sıra Partizan ve Gana Milli Takımı’nı da çalıştırdı. Şu anda Zambiya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Avram Grant, KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarette KTFF’ye de uğrayarak KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’ndan ülke futbolu ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Sertoğlu, Grant’ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, İsrailli futbol adamına ülke futbolu ile ilgili bilgi verdi. Sertoğlu, KKTC’de de çok sayıda Afrika kökenli futbolcunun olduğunu ve buradan da Peter Olayinka, EyongEnoh, Joseph Boum, John EbukaOkoye gibi birçok futbolcunun önemli kulüplere transfer olarak milli takımlarında da forma giydiklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, İsrailli futbol adamı AvramGrant’a üzerinde ismi yazılı KKTC Milli Takım forması hediye etti.



