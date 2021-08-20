Avcı yeniden Ocak'ta

Türk Ocağı uzun süredir antrenmanlarına ve hazırlık maçlarına çıkardığı Mustafa Avcı'nın bonservis sorununu nihayet çözdü.Oynanmayan 2020-21 sezonu öncesinde GHE'den Gençlik Gücü'ne bonservisli olarak transfer olan Mustafa Avcı, 2021-22 sezonu öncesinde ise TOL'a gitme kararı aldı.Girne Halk Evi kulübünün verdiği bonserviste yaşanan sorunlardan dolayı aylardır çözülemeyen bonservis konusu sonunda çözülürken; Mustafa Avcı da TOL'a imzayı attı.