Avcı ve Jesus'un ilk düellosu

Süper Lig’in 15’inci haftasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü JorgeJesus, kariyerlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak

23 puanla ligin 7’nci sırasında bulunan Trabzonspor, bu akşam sahasında 29 puanla ligin zirvesindeki Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ligin son şampiyonu, namağlup serisini korumak ve devre arasına girmeden ligin üst sıralarına tırmanmak için sahada ter dökecek.

48 yıldır süren ezeli rekabette toplam 131 kez karşılaşan ekiplerden Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 42 kez zaferle ayrılırken, sarı lacivertliler ise 50 kez galip geldi, 39 müsabaka da beraberlikle tamamlandı.

Ligde bugüne kadar 98 kez karşılaşan ekiplerden bordo mavililer 25, sarı lacivertliler 39 kez sahadan galip ayrılırken 34 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü JorgeJesus, futbol kariyerlerinde ilk kez yarın akşam oynanacak maçta karşılaşacak.

Deneyimli teknik adamlar için bir ilk olacak karşılaşmada, hocaların sahada taktik savaşı olacak. Şampiyonluğu hedefleyen her iki takım da zorlu mücadele öncesinde sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı değerlendiren rakipler, kamp dönemi boyunca bugün oynanacak müsabakaya odaklanarak hazırlıklarını yaptı.

