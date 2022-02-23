Avantajı yakalayan yok

Çeyrek final ilk karşılaşmasında Mesarya ile Mağusa Türk Gücü arasındaki çekişmeli karşılaşmada taraflar karşılıklı birer gol atarak sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldılar

Stad: Paşaköy 100. Yıl Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Yusuf Atlar

MESARYA: Hasan, Abdullah, Orhan, Yusuf, Bilal, Okan, Mustafa Ayker, İbrahim(DK 87 Salahi), Remzi(DK 90 Oğuzhan), Ertaç, Candy.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Ufuk, Emre, Bünyamin, Mehmet Gürlü(DK 60 Şenol), Adil(DK 78 Halil), Mehmet Erol, Uğur, Ünal, Arif(DK 60 Emre Özsin), Sadık, Pote(DK 78 Uvanç).

GOLLER: DK 51 Candy (Mesarya). DK 29 Sadık Balarabe (Mağusa Türk Gücü).



Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek final ilk maçında Paşaköy’de karşı kaşıya gelen kupa hedefi olan Mesarya ile Mağusa Türk Gücü mücadelesinde taraflar karşılıklı birer gol atınca maç 1-1’lik skorla biti ve düğümün çözülmesi rövanş maçına kaldı.

Dk. 3 Kalabalık adamla gelişen konuk Mağusa Türk Gücü atağında Ünal’ın ceza alanı dışından sert ve etkili vuruşu Hasan Piro’dan dönerken, dönen topa Pote’nin yaptığı vuruşu kaleci Hasan Piro bir kez daha önlemeyi başardı.

Dk. 22 Sol kanattan gelişen Mağusa Türk Gücü atağında yapılan güzel ortada Mesarya ceza alanı içerisinde Pote’nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

Dk. 29 Mağusa Türk Gücü’nün kazandığı köşe vuruşunda yapılan ortada ceza alanı içerisinde Sadık Balarabe yaptığı kafa vuruşunda topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.0-1

33.DK: Mesarya kontra atağında Candy’nin taşıdığı top sonrasında yaptığı ortada Remzi’nin müsait durumda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

İlk devre konuk Mağusa Türk Gücü’nün 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye etkili başlayan Mesarya oldu ve golü de erken buldu.

Dk. 51 Mağusa Türk Gücü savunmasının hatasını iyi değerlendiren Candy, kaleciden de sıyrılarak topu filelere gönderdi.1-1

Dk. 83 Mesarya takımının kazandığı serbest vuruşta Ertaç’ın uzak mesafeden sert şutunu önce kaleci Ufuk sonrasında ise savunma uzaklaştırdı.

Dk. 86 Mesarya takımının kazandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Orhan’ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

