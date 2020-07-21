Avantaj Mağusa ve Doğan’ın

Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda 1. Maçlar dün oynandı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından tarafsız sahalarda oynatılan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:
Mağusa Türk Gücü – Küçük Kaymaklı, 4-2
Doğan Türk Birliği – Yenicami, 3-1
- Mağusa Türk Gücü, 60 puan
- Doğan Türk Birliği, 58 puan
- Küçük Kaymaklı, 55 puan
- Yenicami, 55 puan
U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda 26 Temmuz Pazar günü oynanacak olan 2. maçların programı şöyle:
Mağusa Türk Gücü – Yenicami,
Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı,