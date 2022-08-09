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Attila Szalai’ye Avrupa’dan kanca

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Fenerbahçeli Attila Szalai’ye Avrupa’dan ilgi devam ediyor. West Ham United’ın 24 yaşındaki defans oyuncusu için ikinci kez teklif yapacağı iddia edildi

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Attila Szalai’ye Avrupa’dan kanca
Fenerbahçeli Attila Szalai’ye Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Özellikle Premier Lig takımları, Macar stoper için sarı-lacivertli ekibin kapısını çalıyor.
İngiliz basını, West Ham United’ın Szalai’ye ilgisinin arttığını iddia etti. West Ham'ın 10 milyon avroluk ilk teklifini reddeden Fenerbahçe'nin Attila Szalai için 17.5 milyon avro istediği belirtildi.
Transferde birçok Avrupa kulübüyle adı anılan Attila Szalai'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.
İki stoperi sakatlanan West Ham United teknik direktörü David Moyes’un bu bölgeye bir an önce takviye yapılmasını istediği kaydedildi.
Fenerbahçe formasıyla 67 maça çıkan Szalai, 5 kez fileleri sarstı 2 de gol pası verdi.
 
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