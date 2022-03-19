Attıkları kadar aldılar

Aksa 1. Lig’in 23. Haftasının önemli karşılaşmasında Yeni Boğaziçi ile Yalova maçın ikinci devresinde karşılıklı gollerle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak birer puanı hanelerine yazdırdılar

Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Çelik, Sabriye Atikoğlu.

Yeni Boğaziçi: Remzi, Ali, Derviş, Hüseyin Genel(Zübeyir), Çağrı, Mehmet Çağakan, Hasan, Tolga(Doğuş), Ramadan(Mehmetali), Mustafa (Serhat) Cemil.

Yalova: Hüseyin, Hasip, Erkan, Civan, Sergülen, İltaç, Çağan(Yasin), Mehmet, Erce(Kayra), Selçuk, Eyüp(Hakan)

Goller: Dk. 52 Mehmet (Yalova), Dk. 68 Cemil (Y. Boğaziçi)



İBRAHİM DALOĞLU

Aksa 1. Lig’in 23. haftasında ligde orta sıralarda yer alan Yeni Boğaziçi konuk ettiği play-out hattı içinde olan Yalova arasında oynanan önemli karşılaşmada taraflar attıkları birer golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak puanları paylaştılar.

Oldukça soğuk ve rüzgarlı bir havada oynanan maçın ilk devresinde rüzgarı arkasına alarak baskılı oynayan ev sahibi Yeni Boğaziçi bu baskısını gole çeviremedi.

Dk. 26 Yeni Boğaziçi atağında Mehmet Çağakan’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Cemil Yalova ceza sahasına girer girmez şutunu attı ancak kaleci topu kornere çeldi.

Dk. 45 Y. Boğaziçi atağında Yalova ceza sahası önünde topla buluşan Ramadan sert vurdu ancak top az farkla üsten auta gitti.

Dk. 45 +2 Sağ kanattan gelişen Y. Boğaziçi atağında Yalova defansından seken topla buluşan Ramadan'ın şutunda kaleci elleriyle topu kornere çeldi.

Dk.52 Yalova atağında Erce'nin şutunda kaleci Remzi uçarak topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde arka direkte Mehmet topu kafayla ağlara gönderdi. 0-1

Dk.68 Hızlı gelişen Y. Boğaziçi atağında topla buluşan Tolga'nın ara pasında defans arkasında topla buluşan Cemil kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. 1-1

Dk. 85 Hızlı gelişen Yalova atağında topla sol kanatta buluşan Hakan önünü boşaltarak şutunda top kalecide kaldı.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası gol getirmeyince maç 1-1 tamamlandı.

