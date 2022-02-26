Attıkları kadar aldılar

İkinci devrede aldığı başarısız sonuçlarla zirveden uzaklaşan konuk ettiği play-out hattı içindeki B.Bağcıl karşısında 1-1 eşitlikle sahadan ayrılarak düşüşünü sürdürdü

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, İsmail Egeli, Sertan Alkın

SFC Dörtyol: Çağatay, Murat, Rifat, Emre, Yaşar, Melih(Ömer(İskender), Selkan, Atakan(Osman), Ahmetcan(Mustafaali), Ayberk, Eren

B.Bağcıl: Cafer, Mehmet, Azad, Ersen, İlksen(Kemal Varan), Bayram(Serkan), Kemal, Gökhan(Bayram Dağgül), Doğukan, Justice(Sabri), Orhan

Goller: Dk. 57 Gökhan(B.Bağcıl), Dk. 71 Eren (Dörtyol)



Aksa 1. Lig’in 20. Haftasında play-off hattında olan ve ikinci devreye kötü başlayarak sadece bir galibiyet alan Dörtyol ile Play-out hattında bulunan B.Bağcıl arasındaki mücadelede Bağcıl öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamayınca maç 1-1’lik skorla tamamlandı.

Birçok eksiği nedeniyle Bağcıl karşısında sıkıntılı bir maç çıkaran SFC Dörtyol özellikle sarı kart cezalısı olan gölcüsü Berkant’ı çok aradı.

Karşılaşmanın ilk devresinde her iki takımın orta alan mücadelesinde gol pozisyonu üretemediler.

İkinci devreye iki takımda atak başlarken konuk B.Bağcıl golü bulan taraf oldu.

Dk. 58 Bağcıl'ın hızlı gelişen atağında Justice pasıyla sol kanatta topla buluşan Mehmet'in ortasında arka direkte Gökhan güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

Dk. 68 Dörtyol’un kazandığı köşe atığında Ayberk’in ortasında iyi yükselen Emre’nin kafa vuruşunda Bağcıl kalecisi Cafer topu kale çizgisinden ayaklarıyla çıkardı.

Dk. 71 Dörtyol atağında sağ kanatta topla buluşan Selkan güzel bir orta yaptı. Arka direkte Eren güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabaları başka gol getirmeyince maç 1-1’lik skorla tamamlandı.



