Attıkları kadar aldılar

AKSA 1. Lig’in 16. Haftasında Mormenekşe ile Esentepe maçın ikinci devresinde karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1’lik skorla ayrılarak puanları paylaştılar

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu,Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkçi

Mormenekşe: Mehmetsalih, Erdoğ, Sabri, Nasuh, Turgay(Aykut), Aziz, Hüseyin (Can), Mustafa(Mehmet Göreli), Gökay, Rıdvan, Süleyman.

Esentepe: Şiho, Eser, Okan, Şenol, Emre, Tuğra(Deniz), Batuhan, İsmet, Salih, Devran, Hüseyin

Goller: Dk. 60 Hüseyin (Esentepe), Dk. 70 Gökay(Mormenekşe)



AKSA 1. Lig’in ikinci devresinin ilk haftasında Mormenekşe konuk ettiği Esentepe ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.

Maçın ilk devresinde her iki takımın mücadelesi pozisyon üretmelerine fayda etmeyince gol pozisyonsuz bir devre yaşandı.

İkinci devreye iki takım da daha atak başlarken konuk Esentepe kontra atakla bulduğu golle öne geçti.

Dk. 60 Esentepe orta sahada kazandığı topla hızlı atağa kalktı. İsmet güzel bir ara pasla Mormenekşe defansının arkasına sarkan Hüseyin’i topla buluşturdu. Hüseyin çapraz pozisyonda olmasına karşın kalecinin yanından topu ağlarla buluşturarak skoru 0-1 yaptı.

Dk. 70 Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan Rıdvan Esentepe ceza sahasına kadar ilerledikten sonra uygun durumdaki Gökay’ı topla buluşturdu. Gökay önünü açarak güzel bir şutla topu kale direğinin dibinden ağlara gönderdi. 1-1

Dk. 90 Esentepe atağında Mormenekşe ceza sahasında topla buluşan Deniz Kibar’ın plase vuruşunda kale çizgisi üzerinden Mormenekşe defansından Aykut topu uzaklaştırdı. Dönen topla atağa kalkan Mormenekşe’de Can topla buluştu. Onun güzel pasıyla Esentepe defansının arkasında topla buluşan Gökay topla Esentepe ceza sahasına girdi. Kaleciyle kaşı karşıya kaldığı anda topla çapraza giderek vuruşunu yaptı, ancak Esentepe defansı topu kale çizgisinden çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 bitti.