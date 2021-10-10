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Attıkları kadar aldılar

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Yeşil-beyazlı iki ekip ChinaBazaar Gençlik Gücü ile Miracle Değirmenlik, karşılıklı attıkları birer golle 1-1 beraber kaldılar. Gençlik Gücü Hasan Kanlı’nın kırmızısı sonrası mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

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Attıkları kadar aldılar
Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Ali Akçınar, Arif Malek
C. Bazaar Gençlik Gücü: Emre, Aşkın, Hasan, Çağdaş, Sezgin, Orhan, Erin (Dk 88 Ahmet Coşkun), Tayfun ( Dk 66 Hakan), Buğra (Dk. 61 Mustafa), Ümitcan, İrfan
Miracle Değirmenlik: Onurhan, Raif, Turgut (Dk 90 Berdan), Fatih, Salih (Dk 59 Osman), Burak, Yusuf, Mustafa, İlyas (Dk 81 Cem), Kayhan, Seyhan
Goller: Dk 17 Tayfun Doğan (ChinaBazaar Gücü) Dk 61 Raif Selden (Miracle Değirmenlik)
Kırmızı Kart: Dk 84 Hasan Kanlı (ChinaBazaar Gençlik Gücü)
 
AKSA 1. Ligde şampiyonluk hedefinde olan yeşil-beyazlı iki ekip ChinaBazaar Gençlik Gücü ile Miracle Değirmenlik, karşılıklı attıkları birer golle 1-1 beraber kaldılar.
İki takımın da ilk beraberliklerini aldığı maç sonunda Değirmenlik 7 puana yükselirken; Gençlik Gücü ise 4 puana yükseldi.
Gençlik Gücü, 17.Dakikada Tayfun Doğan ile 1 – 0 öne geçerken, devre bu skorla sona erdi. İkinci devreye daha etkili başlayan Miracle Değirmenlik, Raif Selden’in 61’deki golüyle 1 – 1’i yakaladı.
Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçta ChinaBazaar Gençlik Gücü’nden Hasan Kanlı 84’te kırmızı kart gördü.
 
 
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