Atilla Topaloğlu’nun zemini bozuldu

Necati KÜLAHLILAR
Takımlar 2021 – 2022 sezonuna hazırlanırken antrenman ve hazırlık maçlarından bozulan zeminler de bakıma alınmaya başlandı.
Başkent takımları tarafından yoğun şekilde kullanılan Atilla Topaloğlu Sahasının zemini de yoğun kullanımdan dolayı bozuldu. Sakatlıklara davetiye çıkaran bozuklukların ara ekimle giderilmesi gerekiyor. Çimlerin bazı bölümleri ise kurudu.
Atilla Topaloğlu Sahasını A Takımların yanı sıra genç takımlar ve diğer alt yaş grubu takımları da kullanıyor.
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