banner480
banner69
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
8 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
587 0
 
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
28 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
21 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
41 0
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
417 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
19 0
banner529

Atilla Topaloğlu Sahası’nda zemin yenilenecek

banner476

Atilla Topaloğlu Sahası’nda zemin yenilenecek
Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atilla Topaloğlu Sahası’nda yer alan spor aletlerinin bulunduğu 300 metrekarelik zeminin, kauçuk yapımı için elden teklif kabul edecek.
Teklifler, Spor Dairesi Müdürlüğü plan-proje birimine 22-30 Ekim 2020 (her iki tarih de dahil) mesai bitimine kadar teslim edilmelidir. Detaylı bilgiler, plan-proje biriminden elde edilebilecek.
Kauçuk Karo zemininin özellikleri;
- 40x40 cm veya 50x50 cm ebatlarında.
- 2.5-3 cm kalınlık.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.