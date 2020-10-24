Atilla Topaloğlu Sahası’nda zemin yenilenecek

Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atilla Topaloğlu Sahası’nda yer alan spor aletlerinin bulunduğu 300 metrekarelik zeminin, kauçuk yapımı için elden teklif kabul edecek.

Teklifler, Spor Dairesi Müdürlüğü plan-proje birimine 22-30 Ekim 2020 (her iki tarih de dahil) mesai bitimine kadar teslim edilmelidir. Detaylı bilgiler, plan-proje biriminden elde edilebilecek.

Kauçuk Karo zemininin özellikleri;

- 40x40 cm veya 50x50 cm ebatlarında.

- 2.5-3 cm kalınlık.

