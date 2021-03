AtibaHutchinson: Aklımda devam etmek var

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı AtibaHutchinson, antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Deneyimli futbolcu, "Şu an kendimi iyi hissediyorum. Aklımda devam etmek var. Sezon sonu nasıl hissedeceğime bakacağım" dedi

AtibaHutchinson'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Orijinal mevkim 6 numara ama hücuma da katkı vermeyi istiyorum. Çok kaliteli hücumcularımız var. Maçın içerisinde hücuma katkı vermem gereken zamanlarda katkı veriyorum. Ben her zaman elimden geleni yapmayı isteyen bir futbolcu oldum, savunmada da, hücumda da. Ben kendi üzerime düşeni yapıyorum. Önemli olan da takıma katkı vermek."

"JOSEF BENİM İŞİMİ ÇOK KOLAYLAŞTIRIYOR"

"Josef'in performansı hepimizi daha yukarıya çıkartıyor. Hücuma çıkarken daha rahat hissediyorum. Josef bütün hataları kapatan bir futbolcu. Benim işimi çok kolaylaştırıyor. Takımı bir seviye yukarı çekiyor. Larin bütün sezon çok iyi oynadı. Herkes elinden geleni yapıyor. Larin hücumda eksiklerimizi kapatıyor. Öz güveni çok yüksek. Böyle oynaması beni çok mutlu ediyor."

"Fenerbahçe maçı şampiyonluk anlamına gelmez, önemli ve büyük bir maç. İki zor Başakşehir maçından sonra bu maçı oynayacağız. Herkesin beklediği bir maç olacak. Bize kazandıracaklarının farkındayız bu maçın. Öz güvenimiz yüksek ama fazla özgüven anlamına gelmeyecek"

"DERBİ BELİRLEYİCİ OLACAK"

"Derbi maçları zordur. Ligde konumu iyi olan iki takım olacak. Biz bu maçın önemini, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kazanmak istiyoruz. Fenerbahçeli oyuncular da aynı şekilde. Bir savaş olacak. Belirleyici bir maç olacağı kesin. Şampiyonlukla ilgili yüzde vermek istemiyorum."

"Gereken her şeye sahibiz. Atmosfer dışarıdan da gözüküyordur, iyi atmosfer var. Uzun süredir böyle. Saha içinde ve dışında da atmosfer bize faydalı ve yardımcı olacak. Henüz kazanılmış bir şey olacak. Her maça tek tek bakıyoruz. Sezon sonu geldikçe de iyi hissediyoruz"

"AKLIMDA DEVAM ETMEK VAR"

"Şu an kendimi iyi hissediyorum. Sezon başından fikirlerim değişmedi. 2 ay kaldı sezonun bitmesine. Şu an yaptığımız şeye odaklanmış durumdayım. Aklımda devam etmek var. Sezon sonu nasıl hissedeceğime bakacağım. Şu an iyi hissediyorum. Vücudumla ilgili şikayetim yok."