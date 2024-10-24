Atatürk'te zorlu gece

Süper Ligin 6. Haftasının açılış maçında hedefleri zirve olan C.Bazar Gençlik Gücü ile Miracle Değirmenlik takımları bu akşam Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar

Necati KÜLAHLILARAksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. Haftası bu akşam ChinaBazaar Gençlik Gücü ile Miracle Değirmenlik arasında oynanacak maçla başlayacak. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak maçı Osman Özpaşa yardımcılıklarını ise Hakan Gök ve Abdülkadir Karadağ yapacak.Her iki takımda hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladılar.Ligde geride kalan 5 haftada ChinaBazaar Gençlik Gücü 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 2.sırada yer alıyor. Buna karşılık Miracle Değirmenlik ise 5 maçta, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle elde ettiği 6 puanla ligde 10.sırada bulunuyor.HAFTANIN MAÇI CANBULAT STADI’NDAAksa Süper Ligde bu akşam oynanacak haftanın açılış maç sonrasında üç maç cumartesi günü, 4 maç ise Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların tümü saat 14.00’te başlayacak.Süper Ligde haftanın en önemli maçı son 5 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile bu sezon oynadığı 5 maçı da kazanan Doğan Türk Birliği arasında MağusaCanbulat Stadı’nda oynanacak.Aksa Liglerinde 6. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:AKSA SÜPER LİG19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı C.B.Gençlik Gücü-M.Değirmenlik (Osman Özpaşa)14.00 GazimağusaCanbulat Stadı MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği (Kerem Eran)14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Göçmenköy (Evren Karademir)14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-T.H.Dumlupınar (Fehim Dayı)17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Esentepe (Turgay Misk)14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Gönyeli (Emre Öztaşlı)14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Karşıyaka (Burak Mandıralı)14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Yenicami (Utku Hamamcıoğlu)AKSA 1.LİG14.00 Küçük Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı Hamitköy-Yeniboğaziçi (Hüseyin Eyyüpler)14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Lapta (Ferhat Tuna)14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-Vadili (Mustafa Torun)14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı N.Dipkarpaz-A.Kozanköy (Ali Özer)14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-K.Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)14.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Düzkaya-Yalova (Şakir Azizoğlu)14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Maraş (Mustafa Öztugay)14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-S.Geçitkale (İsmail Ercan)