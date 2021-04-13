Atatürk Stadının zemini halı gibi

Futbolumuzun en önemli stadı olan Atatürk Stadı, futbolsuz dönemde Spor Dairesi çalışanları tarafından özenle bakıma alındı.
Futbol oynanmamasının da avantajıyla adeta halı gibi olan zemin adeta futbola davetiye çıkarıyor. Her gün onlarca kişinin yürüyüş ve koşu da yaptığı Atatürk Stadının genel durumu da stada gidenler tarafından takdirle karşılanıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.