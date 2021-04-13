Atatürk Stadının zemini halı gibi

Futbolumuzun en önemli stadı olan Atatürk Stadı, futbolsuz dönemde Spor Dairesi çalışanları tarafından özenle bakıma alındı.

Futbol oynanmamasının da avantajıyla adeta halı gibi olan zemin adeta futbola davetiye çıkarıyor. Her gün onlarca kişinin yürüyüş ve koşu da yaptığı Atatürk Stadının genel durumu da stada gidenler tarafından takdirle karşılanıyor.



