Atatürk anısına oynayacaklar

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Atatürk Kupası organize etti.
21 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Çeti̇nkaya Urcan Vangöl Akademi, Binatlı, Türk Ocağı ve Alayköy GSK takımlarının katılacağı 2. Atatürk Kupası, U 11 ( 2009) kategorisinde düzenlenecek.
Turnuva Çetinkaya Metehan Tesislerinde yapılacak.
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