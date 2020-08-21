Atakan Üner Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Altınordu’dan Atakan Üner'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlı ekip, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için İzmir ekibine 150 bin euro bonservis ödeyecek

2020-2021 sezonu için kadrosunu takviye eden Beşiktaş, dördüncü transferini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, TFF 1.Lig ekiplerinden Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i renklerine bağladı.

Beşiktaş, genç oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Atakan için Altınordu'ya 150 bin avro ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Yunan ekibi PAOK'la karşılaşacak olan Beşiktaş, UEFA’ya bildirdiği takım listesini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, listede yeni transferler N'Sakala, Welinton ve Mensah da yer aldı.

UEFA'ya gönderilen listede şu futbolcular bulundu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin



