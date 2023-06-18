Aslanköy, Taşkent’i rahat geçti

Necati Külahılar

İktisatbankası BTM İkinci Lig ikinci hafta maçında 6. Grupta Aslanköy, Taşkent’i konuk etti.

İlk haftayı galibiyetle kapatan Aslanköy, Taşkent karşısında zorlanmayarak sahadan 4 – 0 galip ayrıldı.

Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Yusufcan Dönder’in yaptığı maçta Taşkent karşısında rahat bir oyun oynarken İrfan’ın 2 golü, Emre İmam ve Atakan’ın golleriyle sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrılmasını bildi.

Aslanköy bu galibiyetle grupta oynadığı maçları kazanarak liderliğini sürdürdü.

