Aslanköy, Taşkent’i rahat geçti

Necati Külahılar
İktisatbankası BTM İkinci Lig ikinci hafta maçında 6. Grupta Aslanköy, Taşkent’i konuk etti.
İlk haftayı galibiyetle kapatan Aslanköy, Taşkent karşısında zorlanmayarak sahadan 4 – 0 galip ayrıldı.
Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Yusufcan Dönder’in yaptığı maçta Taşkent karşısında rahat bir oyun oynarken İrfan’ın 2 golü, Emre İmam ve Atakan’ın golleriyle sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrılmasını bildi.
Aslanköy bu galibiyetle grupta oynadığı maçları kazanarak liderliğini sürdürdü.
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