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Aslanköy tarih yazmak istiyor

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Aslanköy tarih yazmak istiyor
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Digiturk Kıbrıs BTM 2 Lig’de final maçları bu akşam oynanacak.
Final mücadelesi verecek olan ekiplerden Aslanköy takımı bu akşam Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Sadrazam Kayalar ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Antrenör Ahmet Ercen önderliğindeki Aslanköy'ün hedefi finali de kazanıp tarih yazarak ve BTM 1.lige yükselmek.
 
 
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