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Aslanköy tarih yazdı

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Aslanköy tarih yazdı
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Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig final maçlarından olan Eurocoast Sadrazam Kayalar – Aslanköy karşılaşmasının galibi  1 – 0 ‘lık skorla Aslanköy oldu.
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Zekai Töre’nin yaptığı zorlu karşılaşmada Aslanköy golcüsü Emre Turgut’un 40. Dakikada attığı golle sahadan 1 – 0 galip ayrılarak adın BTM 1. Lige yazdırdı.
Geçen yıl finalde kaybeden sarı lacivertli ekip bu yıl mutlu sona ulaşmayı başardı.
Karşılaşma sonunda Aslanköy’e şampiyonluk kupasını Federasyon BTM Kurulu üyesi Niyazi Nizam tarafından verildi.
 
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