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Aslanköy Spor Kulübü Haşim’i unutmadı

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Aslanköy Spor Kulübü Haşim’i unutmadı
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BTM 2.  Ligin Mesarya bölgesi ekiplerinden Aslanköy Spor Kulübü Kıbrıs Türk futbolunda adından söz ettiren ve genç yaşta elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden köylüleri Haşim Girgin anısına turnuva düzenliyor.
Bölge takımlarından Gaziköy’leTürkmenköyMehmetali Toker Stadı’nda Cumartesi günü saat 17.00’de bir anı maçı yapacak olan Aslanköy Spor Kulübü etkinliği şöyle duyurdu:
“Kulübümüz yeni sezon öncesi hazırlıklarına anlamlı bir turnuva düzenleyerek devam ediyor.
Köyümüzde genç yaşta aramızdan ayrılan Kıbrıs Türk futbolu ve köyümüzün önemli futbolcularından Haşim Girgin adına düzenlenmiş olduğumuz ve değerli arkadaşımızı saygı ile anacağımız bu turnuvada Gaziköy SK ile karşılaşıyoruz.
Tüm halkımız davetlidir.”

 
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