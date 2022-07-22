Aslanköy, Pergama’yla yenişemedi

İktisatbank BTM 2. Lig 4. Grup 8. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Aslanköy ile Pergame sahadan 0-0’lık skorla ayrılarak puanları paylaştılar.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Fatih Bardakçıoğlu’nun yaptığı karşılaşmada grup lideri Aslanköy galibiyet için yüklenmesine karşın gol atmayı başaramadı ve maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.



