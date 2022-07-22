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Aslanköy, Pergama’yla yenişemedi

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Aslanköy, Pergama’yla yenişemedi

İktisatbank BTM 2. Lig 4. Grup 8. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Aslanköy ile Pergame sahadan 0-0’lık skorla ayrılarak puanları paylaştılar.
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Fatih Bardakçıoğlu’nun yaptığı karşılaşmada grup lideri Aslanköy galibiyet için yüklenmesine karşın gol atmayı başaramadı ve maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.
 
 

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Etiketler; #Aslanköy
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