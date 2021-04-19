Aslanköy kulübü faaliyete geçti

Aslanköy’de yıllar önce faaliyetlerini sonlandıran spor kulübü, Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği adı altında yeniden faaliyete geçiyor

Mesarya bölgesindeki Aslanköy’de yıllar önce faaliyetlerini sonlandıran spor kulübü, Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği adı altında yeniden faaliyete geçiyor.

Mesarya bölgesine yeni bir renk getirecek olan Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği, 9 Nisan 2021 tarihinde kaymakamlık tarafından resmi olarak tescil edildi. Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği ilk olarak futbol branşında faaliyetlerine başlayacak.Kulüp daha sonra ise aşamalı olarak farklı branşlarda da faaliyet gösterecek.

Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği, ilk genel kurulu olma özelliği taşıyacak olan toplantıyı, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.30’da kulüp lokalinde gerçekleştirecek.

