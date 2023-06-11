Aslanköy, İrfan’la kükredi

Necati KÜLAHLILAR
İktisatbank BTM 2. Liginin 6. Grup mücadelesi olan Yeniceköy – Aslanköy karşılaşması ile grup mücadelesi başlamış oldu.
Görneç 3 Şehitler Stadı’nda oynanan ve Serkan Özdenkci’nin hakemliğini yaptığı Yeniceköy – Aslanköy karşılaşmasının ilk devresinde daha etkili olan konuk Aslanköy, devrenin ilk bölümünde golcüsü İrfan Boşnak’ın attığı golle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı. Tecrübeli oyunculardan kurulu Aslanköy, oyunun kontrolünü elinde tutarken, 70’de İrfan Boşnak’ın kafayla attığı golle skoru 0 – 2 yaptı. Aslanköy, 2 – 0’lık skoru 90 dakika sonuna kadar koruyup, maçı 2 – 0 kazandı.
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