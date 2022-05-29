Aslanköy golcüleriyle kazandı

İktisatbank BTM 2. Lig 4. Grup ilk hafta mücadelesinde Kırıkkale ile Aslanköy Balıkesir Stadı’nda karşılaşırken, konuk Aslanköy sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Orta hakemliğini Fatih Bardakçıoğlu’nun yaptığı karşılaşmaya her iki takımda atak başlarken ev sahibi Kırıkkale Selçuk Amcaoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gole Aslanköy takımı golcüleri Gökhan Emreciksin ve Uğur Çelik’in golleriyle karşılık vermesi sonrasında ilk devre 2-1 Aslanköy üstünlüğünde sona erdi.

İkinci devrede her iki takımın çabaları başka gol getirmeyince karşılaşma Kırıkkale 1 – Aslanköy 2 şeklinde tamamlandı.

