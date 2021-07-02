Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği'nden Sertoğlu'na ziyaret

Mesarya bölgesinde yıllar sonra yeniden faaliyete geçen kulüplerden Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği başkan ve yönetim kurulu KTFF Başkanı Sertoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği'nin KTFF'ye kaydı yapılması adına gerekli belgeler tamamlanarak Federasyon yetkililerine sunuldu.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile yapılan görüşmeyle ilgili olarak Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği şu açıklamayı yaptı:

"Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerimiz bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu ziyaret ederek, KTFF Başkanı Sn. Hasan Sertoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede köyümüz adına KTFF Başkanımız ile ülke futbolumuz, köyde yapımı süren sahamız, bölge gençliğinin futbola kazandırılması vb. konularda fikir alış verişinde bulunularak, Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği formamız Yönetim Kurulumuz tarafından KTFF Başkanı Sn. Hasan Sertoğlu'na hediye olarak verilmiştir.

Ayrıca Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği'nin KTFF'ye kaydı yapılması adına gerekli belgeler tamamlanarak Federasyon yetkililerine sunulmuştur.

Bizleri kırmayarak yoğun programına rağmen makamında ağırlayan ve desteğini esirgemeyen KTFF Başkanı Sn. Hasan Sertoğlu ve KTFF çalışanlarına teşekkür ederiz."