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Aslanın gözü zirvede

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti

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Aslanın gözü zirvede

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 90+3 Emin Bayram), Emre Kılınç (Dk. 90+3 Bartuğ Elmaz), Feghouli (Dk. 83 Emre Akbaba), Arda Turan (Dk. 83 Ömer Bayram), Diagne (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan)

Göztepe: Megyeri, Gassama, Mihojevic (Dk. 83 Burak Süleyman), Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Dk. 67 Mossoro), Nwobodo, Halil Akbunar, Tripic (Dk. 46 Napoleoni), Ndiaye

Goller: Dk. 4 Emre Kılınç, Dk. 12 Arda Turan, Dk. 63 Feghouli (Galatasaray), Dk. 14 Soner Aydoğdu (Göztepe)
 

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisine galibiyeti getiren goller 4'te Emre Kılınç, 12'de Arda Turan ile 62'de Sofiane Feghouli'den geldi. Göztepe'nin tek sayısını ise 14. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray ligde puanını 26'ya yükseltirken, Göztepe 18 puanda kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 12. dakikada sahneye Arda Turan çıktı. Tecrübeli futbolcunun golüyle Galatasaray farkı 2'ye çıkardı.

Arda Turan, Galatasaray formasıyla Şubat 2010'daki Kasımpaşa maçından bu yana Süper Lig'deki ilk iç saha golünü Göztepe'ye attı.

İzmir temsilcisi, 14'te Soner Aydoğdu ile skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

62. dakikada Sofiane Feghouli, Galatasaray adına farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

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