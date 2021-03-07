Aslana bir çelme de Sivasspor’dan

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın galibiyet hasreti 2 maça yükseldi. Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Sivasspor üst üste 3. beraberliğini aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 4 golün atıldığı karşılaşma 2-2 sona erdi.

Galatasaray'ın golleri 14. ve 68. dakikalarda (Penaltı) Radamel Falcao'dan gelirken, Sivasspor'un gollerini 9. dakikada Max Gradel ve 38. dakikada Tyler Boyd kaydetti.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 2 maça çıkan Galatasaray 58, üst üste üçüncü beraberliğini alan ve yenilmezlik serisi 6 maç olan Demir Grup Sivasspor 34 puana yükseldi.

90+6. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Max Gradel kırmızı kart gördü.

Maçın 58. dakikada sarı kart gören Younes Belhanda, Galatasaray’ın önümüzdeki hafta oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

