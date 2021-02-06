Aslan zirveye pençe attı

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia (Dk. 63 Cisse), Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Mesut Özil), Osayi-Samuel, Samatta (Dk. 78 Sinan Gümüş)

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 82 Yedlin), Donk, Marcao, Sarrachi (Dk. 87 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç (Dk. 87 Etebo), Arda Turan (Dk. 78 Babel), Onyekuru (Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu), Mustafa Muhammed

Gol: Dk. 54 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Ülker Stadyumu’nda oynanan derbide Galatasaray'a galibiyeti getiren gol 54. dakikada yeni transfer Mustafa Muhammed'den geldi. Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Fenerbahçe'de 75. dakikada Ozan Tufan attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın son düdüğüyle beraber Kadıköy'de üst üste 2. kez kazanan Galatasaray puanını 48'e yükseltti. Liderliği ezeli rakibine kaptıran ve ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe ise haftayı aynı puanda (48) kapattı. Sarı-lacivertlilerin Ülker Stadı'ndaki 5 maçlık galibiyet serisi de son buldu.





İLK YARIDAN ÖNE ÇIKANLAR

Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan attığı uzun topla taç çizgisinin yanından hareketlenen Samatta, kalesini terk eden Muslera'dan sıyrıldı. Sarı-lacivertli oyuncunun ceza sahası sol çaprazından boş kaleye gönderdiği top farklı şekilde auta gitti.

11. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

39. dakikada Sosa ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Samatta'nın ceza sahası içinde kafa vuruşunda, Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Derbinin ilk yarısı 0-0 bitti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 54. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Orta sahada Belhanda'nın kaptığı topla başlayan atakta Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Mustafa Muhammed'e bıraktı. Mustafa Muhammed ceza yayı üzerinde Serdar Aziz'den sıyrılarak düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

58. dakikada Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Linnes'in sağdan ortaladığı topa Mustafa Muhammed kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

62. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda Muslera topu kornere çeldi.

71. dakikada Osayi-Samuel orta sahadan kaptığı topla hızlıca Galatasaray ceza sahasına yöneldi. Fenerbahçeli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda Muslera topun sahibi oldu.

GOL İPTAL: 75. dakikada Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

88. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta top Muslera'da kaldı.

90+5. dakikada hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Babel'in ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Derbiyi Galatasaray 1-0 kazandı.