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Aslan zirve takibini sürdürdü

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Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek puanını 45'e yükseltti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Onyekuru, Donk ve Mustafa Muhammed attı

Aslan zirve takibini sürdürdü
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Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede Başakşehir, 22. dakikada Gulliano'nun kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İlk yarının 45. dakikasında ise Henry Onyekuru takımını 1-0 öne geçirdi. Ryan Donk, 64. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın sonucunu belirleyen golü yeni transfer Mustafa Muhammed 90+2'de penaltıdan attı: 3-0.
Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçında 2 gol atan Onyekuru, Başakşehir'i de boş geçmedi. Takımının ilk golünü atan Nijeryalı oyuncu gol sayısını 3'e çıkardı. 
Sarı kırmızılılar bu galibiyetle puanını 45'e yükseltti ve Beşiktaş'ın puan kaybetti haftada lider Fenerbahçe'nin arkasında ikinci sırada yer aldı. 
 
 
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