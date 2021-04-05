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Aslan yeniden umutlandı

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Galatasaray, zirve yarışına yeniden ortak olmak istiyor. Son 5 maçta 11 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor

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Aslan yeniden umutlandı
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yeni perde...Galatasaray; Beşiktaş’ın, Kasımpaşa’ya mağlup olmasıyla zirve yarışında yeniden umutlandı.
Hatay deplasmanında ağır yara alan sarı-kırmızılılar, liderin puan kaybetmesiyle gözünü "bay" geçeceği haftanın ardından oynayacağı Fatih Karagümrük maçına çevirdi.
Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını motive etmek için yoğun uğraş veriyor. Ligde dengelerin her an değişebileceğini belirten Terim, futbolcularına Fatih Karagümrük galibiyetinin önemini anlatıyor.
Galatasaray’da teknik heyet, hafta boyunca son 2 maçın izlerini silmeye odaklanacak. Eksik oyunculardan bazılarının dönecek olması da Fatih Terim’in elini güçlendiriyor.
Galatasaray; Marcao, Luyindama ve Yedlin’in cezasının bitmesiyle ideal savunma kurgusuna kavuşacak.
Savunmacılara uyarı
Diğer yandan son 2 maçta yenilen 7 gol, Fatih Terim'i harekete geçirdi. Deneyimli çalıştırıcı, antrenmanlarda savunma oyuncuları ile yakından ilgileniyor.
Görüntülü analizler yardımıyla yapılan hataları oyuncularına aktaran Fatih Terim, futbolcularından en uçtan başlayarak takım savunmasına katkı vermelerini de istiyor
 
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