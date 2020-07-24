Aslan uzatmada yıkıldı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Son dakikalara 2-1 önde giren sarı-kırmızılılar, 90+2. dakikada Blanco'nun golüne engel olamadı ve sezonu beraberlikle kapattı.

Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede Antalyaspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, önce Saracchi ile skora denge getirdi, ardından Belhanda'nın penaltı golüyle öne geçti. 90+2. dakikada sahneye Blanco çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-2.

Bu sonuçla Galatasaray sezonu 56 puanla, Antalyaspor ise 45 puanla tamamladı.

