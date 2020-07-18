Aslan sonunda kükredi

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek 8 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bir penaltı atışından da yararlanamayan G.Saray, puanını 55'e çıkardı ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Galatasaray, karşılaşmanın 47. dakikasında kazandığı penaltıyı golle sonuçlandıramadı. Sofiane Feghouli ceza sahasında Atınç Nukan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Koray Gençerler penaltı noktasını işaret etti.

Penaltıyı kullanan Adem Büyük'ün vuruşunda kaleci Beto sağına gelen topu kornere çeldi. Hakem Koray Gençerler, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyla Beto'nun çizgi ihlali yaptığını belirterek penaltının tekrarlanmasına karar verdi. Bu kez penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Belhanda'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

Ev sahibi Galatasaray, aradığı golü 60. dakikada Marcelo Saracchi ile buldu: 1-0

Konuk Göztepe Stefano Napoleoni ile 77. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı. Sarı-kırmızılı ev sahibi, 81. dakikada Emre Akbaba'nın kaydettiği golle yeniden öne geçti: 2-1

Galatasaray'da Yunus Akgün 90+7. dakikada attığı golle maçın skorunu ilan etti: 3-1

Bu sonuçla 8 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray, puanını 55'e çıkardı ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan İzmir temsicisi ise 39 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

.İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

4. dakikada Seri'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, kaleye yönelen topu Beto son anda uzak köşeden kornere çeldi.

17. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın karşı karşıya pozisyonda gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

VAR: 22. dakikada Alpaslan Öztürk'ün geri pasında kaleci Beto'nun uzaklaştıramadığı topu kapan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Koray Gençerler, pozisyonda Adem Büyük'ün Beto'ya faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı.

44. dakikada kaleci Okan Kocuk'un pasında araya giren Mossoro'nun ceza sahasına girerek, yerden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+3. dakikada Ömer Bayram'ın uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

PENALTI: 47. dakikada Atınç Nukan ile girdiği ikili mücadelede Feghouli'nin yerde kalması üzerine maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 49. dakikada topun başına geçen Adem Büyük'ün yaptığı vuruşta sağına uzanan kaleci Beto, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Ancak Koray Gençerler, VAR hakemlerinin uyarısının ardından Beto'nun çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi. 50. dakikada Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

GOL: 60. dakikada Galatasaray öne geçti. Seri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Soner Aydoğdu'nun kafayla uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Saracchi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağının dışıyla gelişine yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

65. dakikada Göztepe'nin attığı gol iptal edildi. Halil Akbunar'ın uzun pasında sol kanatta Tripic topla buluştu. Bu oyuncunun ortasında arka direkte Andre Castro kafayla meşin yuvarlağı penaltı noktası civarına indirdi. Soner Aydoğdu'nun dokunduğu top Napoleoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen müsabakanın hakemi Koray Gençerler, Halil Akbunar'ın Saracchi'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

GOL: 77. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Murat Paluli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Napoleoni'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

GOL: 81. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Emre Akbaba'nın ceza yayının sağından sol ayağıyla kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-1.

90+4. dakikada Soner Aydoğdu'nun havadan pasında Atınç Nukan arka direkte topu Halil Akbunar'a indirdi. Bu oyuncunun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Topu önünde bulan Kerem Atakan Kesgin'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL: 90+7. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Seri'nin savunmanın arkasına pasında Taylan Antalyalı topa hareketlendi. Kaleci Beto ile karşı karşıya gelen Taylan, meşin yuvarlağı solunda uygun durumdaki Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.