Aslan, sonradan açıldı

Galatasaray, iki kez geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Van Aanholt attığı iki golle galibiyetin mimarlarından oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-2'lik skorla kazandı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Rizespor, 8. dakikada Gedson Fernandes'in şık golüyle öne geçerken yanıt 40. dakikada Van Aanholt'tan geldi.

Karadeniz ekibi, 50. dakikada Tyler Boyd'un golüyle bir kez daha üstünlüğü sağladı.

GOMIS KAÇIRDI, BABEL ATTI

Karşılaşmanın 64. dakikasında Gomis ile penaltıdan faydalanamayan Galatasaray, 70. dakikada bu kez Babel'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise sahneye bir kez daha Van Aanholt çıktı ve sarı-kırmızılıları öne geçirdi. Son sözü ise 90+8. dakikada Gomis söyledi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 35'e yükseltti. Rizespor ise 23 puanda kaldı.