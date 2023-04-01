Aslan son anlarda kükredi

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u maçın son anlarında bulduğu gollerle 2-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini ikinci yarıda oyuna giren Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo attı.

Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe (Dk. 84 Kazımcan Karataş), Torreira, Oliveira (Dk. 74 Midtsjö), Rashica, Mertens (Dk. 64 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Yunus Akgün), Icardi (Dk. 84 Gomis)

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Akintola (Dk. 65 Yusuf Sarı), Onyekuru (Dk. 85 Gulbrandsen), Emre Akbaba (Dk. 84 Mert Çetin), Cherif Ndiaye

Goller: Dk. 86 Midtsjö, Dk. 90+8 Zaniolo (Penaltıdan) (Galatasaray)



Nef Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale eden Okan Buruk, yaptığı hamlelerin mevvesini 86. dakikada aldı. İkinci yarıda oyuna giren Fredrik Midtsjö, bu dakikada attığı golle takımını kritik maçta 1-0 öne geçirdi.

Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda oyuna giren bir diğer isim olan Nicolo Zaniolo, 90+8. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete imza attı.

Evinde üst üste 9. galibiyetini alarak puanını 63'e çıkaran lider Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 9'a çıkardı.

Üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

Lider Galatasaray, 28. haftayı bay geçecek.

İç sahada 12 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 9 maçı kazandı. Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

İlk dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde uygun durumdaki Abdülkerim'in kafayla vurduğu top kaleci Ertaç'ta kaldı.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, top yakın direğe de çarparak auta gitti.

44. dakikada ceza sahası dışı sol kanatta topla buluşarak içeri sokulan Onyekuru'nun vuruşunda, top uzak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

68. dakikada Stambouli'nin sağdan ortasında top arka direğe giderken, Muslera boşa çıktı. Cherif Ndiaye'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlağı savunmadaki Nelsson çizgiden çıkardı.

79. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top yandan auta gitti.

GOL: 86. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Boey'in sağdan ortasında Adana Demirspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayı gerisine düştü. Pozisyonu takip eden Midtsjö'nün yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

PENALTI: 90+6. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Konuk takımın kullandığı serbest vuruş sonrasında kendi yarı alanında aldığı topla uzun mesafe giden Zaniolo, pasını sağdan atağa katılan Yunus'a aktardı. Ceza sahasına giren Yunus, Rodrigues ile yaşadığı ikili mücadelede yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

GOL: 90+8. dakikada penaltıyı kullanan Zaniolo, topu kaleci Ertaç'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.